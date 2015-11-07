قانون به سراغ تعاونی های متخلف مسکن مهر فیروزکوه می رود

مازیار شهرآشوب رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به قرارداد و تعهدات میان تعاونی ها و متقاضیان مسکن مهر، مقرر بود که طی جدول زمان بندی، ساخت و ساز منازل مسکونی اتمام و تحویل شود.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از تعاونی ها به دلایل مختلف از جمله سوء مدیریت، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و قطعا قانون به سراغ اینگونه تعاونی های مسکن مهر خواهد رفت.

وی افزود : شفاف سازی عملکرد تعاونی ها در سرلوحه کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه قرار دارد که این کار، امری قانونی و مورد نظر متقاضیان بوده و در راستای این موضوع، پاسخگویی مسئولین نیز تسهیل خواهد شد.

شهرآشوب در خصوص پالایش تعاونی ها و انحلال تعاونی غیر فعال به خبرنگار مهر گفت: در مجموع، ۶۷۰ تعاونی در شهرستان فیروزکوه به ثبت رسیده است که تعدادی از آنان غیر فعال هستند که برنامه هایی برای پالایش و انحلال اینگونه تعاونی ها در دست اقدام است.

وی افزود: با توجه به اصلاحاتی که اخیرا در «قانون تعاون» صورت گرفته، این اداره در نظر دارد کلاس های آموزش تعاونی ها را برای آموزش تعاونگران در دستور کار خود قرار دهد که اولین کلاس آموزشی آن در مورخه ۱۳ آبان ماه برگزار شد.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فیروزکوه در پایان افزود : از آنجایی که یکی از ارکان اقتصادی، تعاونی ها هستند، اهتمام به این امر و حمایت از تعاونی ها در سر لوحه کار ما قرار خواهد داشت.