تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی شهریه به دانشجویان افتخارآفرین پیام نور

حمیدرضا یارقلی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی در گرگان ابتدا به نماینده دانشگاه پیام نور در این مسابقات اشاره کرد و گفت: باتوجه به تلاش دوستان در دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان که از مهدهای کبدی ساحلی در کشور محسوب می شوند و همچنین با استفاده از پتانسیل دانشجویان شهرستان ها، تیم پیام نور این استان در لیگ برتر ساحلی شرکت کرد.

یارقلی افزود: تیم دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان در دو مرحله مقدماتی در شهرهای سبزوار و بابلسر نتایج درخشانی کسب کرد و به مرحله نهایی راه یافت و در این مرحله به عنوان سومی مشترک دست پیدا کرد.

وی در ادامه به تیم های پیام نور در سطح لیگ های کشور اشاره و بیان کرد: باتوجه به برنامه ریزی در سال ۹۴ و حمایت های دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی پیام نور، در رشته های کشتی آزاد از واحد مازندران، کشتی فرنگی با محوریت واحد تهران، تکواندو بانوان از واحد ایلام و کبدی ساحلی از واحد سیستان و بلوچستان اقدام به تیمداری کرده ایم.

وی گفت: دانشجویان را تشویق می کنیم انگیزه خودشان از بابت حضور در باشگاه های دیگر و تیم ملی را از دست ندهند تا در برنامه هایی که فدراسیون ورزش های دانشگاهی در تیم های ملی دانشجویی دارد، بتوانیم از پتانسیل ویژه دانشجویان پیام نور نهایت استفاده را ببریم.

رئیس اداره ورزش قهرمانی دانشگاه پیام نور کشور درباره دانشجویان ملی پوش پیام نور گفت: دوسال گذشته در بازی های آسیایی کره جنوبی، خانم ایلات از پیام نور واحد گرگان عضو تیم ملی کبدی بود که همراه این تیم به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد.

یارقلی افزود: هم اکنون سجاد مردانی در وزن هشتم رشته تکواندو، خانم ها شکرانه ایزدی و اکرم خدابنده که در یونیورسیاد جهانی دانشجویان به مدال طلا دست یافت، دانشجویان ملی پوش شاخص پیام نور هستند. همچنین در ترکیب تیم ملی فوتسال بانوان که اخیراً قهرمان آسیا شد، پنج تن از دانشجویان پیام نور حضور داشتند.

وی تصریح کرد: دانشگاه در حد توان پیگیر انجام تشویق های مادی و معنوی از دانشجویان است که با انگیزه بیشتری با نام دانشگاه در مسابقات شرکت کنند و از طرف دیگر برای سایر دانشجویان نیز انگیزه لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که دانشجویان را فارغ از دغدغه تحصیلی برای ورزش حرفه ای آماده کنیم و تاکنون تاحدودی توانسته ایم انتظارات آنها را برآورده کنیم اما با برخی الزام های تیم های حرفه ای فاصله داریم.

رئیس اداره ورزش قهرمانی دانشگاه پیام نور کشور درباره میزان حمایت ها از ورزشکاران افتخارآفرین اظهار کرد: در دانشگاه پیام نور با دانشجویان ورزشکار قرارداد بسته نمی شود و کمک های ما شامل پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و تخفیف شهریه از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ثابت و متغیر به بازیکنان افتخارآفرین و اسکان آنها است.