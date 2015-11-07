به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی عصر جمعه در آئین اختتامیه اولین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای دریایی، بندری و صنایع وابسته در استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با دارا بودن بیشترین مرز آبی با خلیج فارس و همسایگی با پنج کشور حاشیه دریای خلیج فارس در بخش اقتصاد دریایی از جایگاه ویژهای در کشور برخوردار است.
وی افزود: در سالهای گذشته تا کنون اقدامات خوبی در راستای توسعه زیرساختهای دریایی و بنادر استان بوشهر توسط دولت تدبیر و امید صورت گرفته است.
معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای توسعه بنادر استان همراه با تکنولوژیهای نوین تاثیر مهمی خواهد داشت، عنوان کرد: در این نمایشگاه از شرکتهای فعال در حوزه دریایی بازدید داشتیم که در راستای توسعه زیرساختهای دریایی استان از دانشهای جدید و مورد لزوم استان بهره خواهیم گرفت.
حقیقی بیان کرد: به دنبال ارتقاء و کیفیتبخشی به زیرساختهای دریایی و بنادر استان هستیم که با تحول بنیادین در این حوزه شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پویا در استان بوشهر خواهیم بود و برنامهریزیهای خوبی در این رابطه اندیشیده شده است.
معاون استاندار بوشهر در پایان از غرفههای شرکتهای تخصصی دریایی، بندری و صنایع وابسته که در این نمایشگاه حضور داشتند بازدید کرد.
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