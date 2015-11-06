به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس، در میان بازداشت شدگان دو زن وجود دارند که هسر دو عنصر تروریستی هستند.

منابع امنیتی تونس اعلام کردند که اعضای این گروهک تروریستی ۲۵ الی ۴۷ سال سن دارند. بر این اساس این افراد اعضای گروهکی هستند که تعدادی از اعضای آنها چهارشنبه گذشته بازداشت شدند.

طبق اعلام منابع امنیتی افراد بازداشت شده در جریان بازجویی اعتراف کردند که به دنبال سفر به لیبی برای پیوستن به تروریست های داعش بوده اند.

نیروهای امنیتی تونس از زمان حمله افراد مسلح به موزه باردو در ۱۸ مارس ۲۰۱۵ عملیات گسترده‌ای را برای دستگیری تروریست‌ها آغاز کرده‌اند.

پس از این حمله که ۲۳ گردشگر در آن کشته شدند، در ژوئن گذشته نیز حمله داعش به شهر سوسه ۳۸ قربانی برجای گذاشت. بیشتر قربانیان این حمله نیز گردشگر بودند.