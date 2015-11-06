به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیروی هوایی آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۶ فروند جنگنده اف ۱۵ با هدف حمایت از حاکمیت ترکیه و دفاع از امنیت کشورهای منطقه عازم پایگاه اینجرلیک ترکیه شد.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) هفته گذشته اعلام کرد ۱۲ فروند جنگنده اف ۱۵ به پایگاه اینجرلیک اعزام خواهد کرد ولی زمان این اقدام را مشخص نکرد.

بر این اساس با گشوده شدن درهای پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه به روی جنگنده های ائتلاف موسوم به ضد داعش، اولین حملات هوایی این ائتلاف علیه داعش از پایگاه اینجرلیک در هفته دوم مرداد ماه سال جاری آغاز شد.

لازم به ذکر است، در پی هدف قرار گرفتن مواضع داعش در سوریه به وسیله ترکیه، دولت این کشور، اجازه استفاده از این پایگاه را به ائتلاف ضد داعش داد.