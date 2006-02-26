مراسم نكوداشت عباس شيباني/ جلسه پرسش و پاسخ اعضاي هيات موسس آبادگران جوان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين مراسم روز جمعه آينده 12 اسفندماه 84 در مسجد شيخ فضل ‌الله نوري واقع در پارك شهر، خيابان بهشت، جنب ضلع شرقي ساختمان مركزي شهرداري تهران برگزارخواهد شد و سخنراني برخي شخصيت‌ هاي برجسته‌ انقلاب درخصوص ابعاد شخصيتي دكتر شيباني از برنامه‌ هاي پيش ‌بيني شده در اين همايش است.

دكتر عباس شيباني در سال 1310 در تهران متولد شد و در سال 1335 در راهپيمايي دانشجويي در حمايت از دولت جمال عبدالناصر دستگير و راهي زندان شد. در مجموع پيش از انقلاب طي 9 بار محكوميت، 13 سال از عمر خود را در زندان به سر برده است.

شيباني در سال ‌هاي 1329 و 1330 همزمان با حركت ملي شدن صنعت نفت فعاليت سياسي خود را آغاز كرد و در سال 1335 به دليل حمايت از دولت مصر محاكمه و از دانشگاه اخراج شد.

وي در سال 1336 به همراه سران نهضت مقاومت در مشهد به 100 روز زندان محكوم شد. پس از آزادي، در سال 1339 به دنبال فعاليت مجدد جبهه ملي مجددا دستگير و به 4 ماه زندان محكوم شد.

وي به دليل مخالفت با رفراندوم 6 ماده ‌اي شاه، مجددا در سال 1340 دستگير و 6 سال زنداني شد.

شيباني در سال 1347 پس از آزادي از زندان، به گذراندن تز دكترا و فارغ ‌التحصيلي از دانشگاه پس از 17 سال مشغول شد ولي مجددا در جريان شهادت آيت ‌الله سعيدي به 6 ماه حبس محكوم شد و پس از آن در سال 1351 به دنبال دستگيري يكي از بستگانش به جرم همكاري با وي، به 3 سال زندان محكوم شد ولي 5 سال در زندان ماند.

با پيروزي انقلاب اسلامي، با حكم حضرت امام (ره) در شوراي انقلاب مشغول فعاليت شد و با همراهي رهبران روحاني حزب جمهوري در تاسيس آن نقش ‌آفريني كرد. در مجلس خبرگان قانون اساسي نمايندگي مردم تهران را بر عهده داشت و پس از استعفاي دولت موقت، مسووليت وزارت كشاورزي را عهده ‌دار شد. پس از آن به نمايندگي مردم تهران در مجلس انتخاب شد و در چهار دوره مجلس شوراي اسلامي حضور داشت. رياست دانشگاه تهران و سازمان نظام پزشكي كشور نيز در سوابق اجرايي وي به چشم مي ‌خورد.

شيباني در سال 1360 و سال 1368 نامزد انتخابات رياست جمهوري شد.وي در آن دوران ،عضو كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي بود.

وي در دومين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران از سوي مردم تهران به عضويت در شوراي شهر انتخاب شد.

به گزارش مهر، پس از مراسم نكوداشت دكتر شيباني ، اعضاي هيات موسس آبادگران جوان به پرسش‌ هاي نمايندگان رسانه ‌ها پاسخ خواهند داد.