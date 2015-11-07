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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۵:۴۲

حمایت مسکو از دور سوم گفتگوهای یمن

حمایت مسکو از دور سوم گفتگوهای یمن

وزارت امور خارجه روسیه بر حمایت مسکو از تلاش های فرستاده سازمان ملل متحد به یمن برای برگزاری دور سوم گفتگوها میان طرف های نزاع در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای افزود: تلاش برای پایان بخشیدن به خشونت ها در یمن و دستیابی به صلح در این کشور از طریق گفت وگو میان تمام گروه ها، موضوع بسیار مهمی است.

در این بیانیه آمده است: مسکو از تمام تلاش های فرستاده سازمان ملل به یمن برای برگزاری دور سوم گفتگوها در این کشور استقبال می کند.

عربستان با تشکیل ائتلافی از ۹ کشور عربی از ابتدای سال جاری، حملات هوایی، دریایی و زمینی را علیه نیروهای مقاومت مردمی یمن آغاز کرده و تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها، مدارس و منازل مردم این کشور را بمباران کرده است.

گفتنی است در حملات هوایی عربستان بیش از ۲۲ هزار نفر از جمله زنان و کودکان یمنی شهید و یا مجروح شده و میلیون ها نفر نیز از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.
 

کد مطلب 2959325

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