حمایت مسکو از دور سوم گفتگوهای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای افزود: تلاش برای پایان بخشیدن به خشونت ها در یمن و دستیابی به صلح در این کشور از طریق گفت وگو میان تمام گروه ها، موضوع بسیار مهمی است.

در این بیانیه آمده است: مسکو از تمام تلاش های فرستاده سازمان ملل به یمن برای برگزاری دور سوم گفتگوها در این کشور استقبال می کند.

عربستان با تشکیل ائتلافی از ۹ کشور عربی از ابتدای سال جاری، حملات هوایی، دریایی و زمینی را علیه نیروهای مقاومت مردمی یمن آغاز کرده و تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها، مدارس و منازل مردم این کشور را بمباران کرده است.

گفتنی است در حملات هوایی عربستان بیش از ۲۲ هزار نفر از جمله زنان و کودکان یمنی شهید و یا مجروح شده و میلیون ها نفر نیز از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

