برگزاری آیین تشییع مسن ترین پدر شهید کشور در شهرری

آزمان کادری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حاج محمود علی چراغلو به عنوان مسن ترین پدر شهید کشور و یکی از انسان های ایثارگر در شهرستان قرچک شناخته می شد و همواره مورد احترام مردم این منطقه قرار داشت.

وی افزود: مردم شهرستان قرچک سال ها از زندگی در کنار مسن ترین پدر شهید کشور، درس شجاعت و ایثار فرا گرفتند و هیچگاه یاد و خاطره حاج محمود علی چراغلو از اذهان مردم پاک نخواهد شد.

کادری ادامه داد: پدر شهیدان امیر علی و هادی چراغلو با تقدیم دو فرزند خود در راه دفاع از ارزش های اسلامی، اوج بصیرت و دلدادگی به اصول و آرمان های انقلاب اسلامی را نشان داد.

وی اضافه کرد: حاج محمود علی چراغلو با ۱۱۰ سال سن به عنوان مسن ترین پدر شهید کشور شناخته می شد که روزهای اخیر به علت بیماری در بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین بستری و روز جمعه پس از تحمل درد و رنج بیماری به دو فرزند شهیدش پیوست.

کادری گفت: با توجه به اینکه پرونده شهیدان هادی و امیرعلی چراغلو در شهرری است، آیین تشییع محمودعلی چراغلو، مسن ترین پدر شهید کشور در این شهرستان برگزار می شود.

وی متذکر شد: آیین تشییع مسن ترین پدر شهید کشور روز یکشنبه و همزمان با روز شهادت امام سجاد(ع) از ساعت ۱۰ صبح در میدان حرم برگزار و پیکر این پدر شهید در بهشت زهرا به خاک سپرده می شود.