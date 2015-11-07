جدیدترین پوستر «جامه دران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فيلم «جامه دران» كه از ٢٠ آبان ماه در سينماهاى سراسر كشور اكران مى شود توسط آرش غريقى طراحى شده است.

«جامه‌ دران» موضوعی اجتماعی دارد و براساس یکی از رمان‌ های ناهید طباطبایی که به همین نام نوشته شده، ساخته شده است. اين فيلم نخستين بار در جشنواره فيلم فجر سال گذشته به نمايش در آمد و در سه رشته بهترين فيلم، بهترين كارگردانى و بهترين فيلمنامه در بخش نگاه نو كانديد دريافت جايزه شد.

داستان فیلم سه اپیزودی «جامه‌ دران» درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش به روابط جدیدی در زندگی او پی می‌برد و حقایقی تازه را کشف می‌کند.

مهتاب کرامتی، مصطفی زمانی، باران کوثری، ‌پگاه آهنگرانی، ‌افسر اسدی، ‌محمود بهروزیان، ‌فرزانه نشاط‌خواه و الهام نامی از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فيلم عبارتند از کارگردان: حمیدرضا قطبی، نویسنده: ناهید طباطبایی، حمید قطبی‌زاده، تهیه کننده: سیدجمال ساداتیان، مدیر فیلمبرداری: علی‌محمد قاسمی، صدابردار: یدالله نجفی، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی‌طاری، تدوین: حسن حسندوست، منشی صحنه: سعیده دلیریان، موسیقی: سعید انصاری، مشاور رسانه ای و روابط عمومی: آریان امیرخان، عکاس: سیدمحمدحسین ساداتیان.