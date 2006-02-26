ايجاد آژانس هاي نقل و انتقال بازيكن دست دلال ها را كوتاه مي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر" سعيد آذري دراين زمينه افزود: در نشست يك ساعته عصرديروز با رئيس سازمان تربيت بدني اين مساله را مورد تاكيد قراردادم و به نظرم مهندس علي آبادي بدرستي و شفافيت دست روي يكي از معضلات فوتبال باشگاهي كشورگذاشته است.

آذري در گفت و گو با روابط عمومي سازمان تربيت بدني با اشاره به اينكه يكي ازراهكارهاي اساسي در جهت كوتاه كردن دست واسطه ها ، ايجاد آژانس هاي نقل و انتقال بازيكنان با مجوز رسمي است، گفت : من پيش از اين نيز اعلام كرده ام كه اين آژانس ها بايستي با مجوز رسمي فدراسيون فوتبال و با هدايت پيشكسوتان و دست اندركاران ورزش و فوتبال تشكيل شود تا با قانونمندي و ضوابط خاص تعريف شده، موضوع نقل و انتقال بازيكنان در جرياني درست قرار گيرد. معتقدم با اين كاردست دلال ها از فوتبال كوتاه خواهد شد واين امرنفع باشگاهها و بازيكنان را به همراه خواهد داشت.

وي درعين حال گفت : با تشكيل اين آژانس ها، به صورت رسمي بايستي كليه نقل و انتقال ها از طريق آنها انجام شود و بديهي است با غيرقانوني اعلام شدن ديگر توافقات صورت گرفته خارج از اين چارچوب، كسي نمي تواند در قراردادها دست برده و منافع مادي خويش را پيش ببرد.

مديرعامل باشگاه ذوب آهن تاكيد كرد: پيش نياز تشكيل اين آژانس ها تدوين يك دستورالعمل مناسب است كه درآن هم نقطه نظرات سازمان تربيت بدني كه با ديدگاه روشن مهندس علي آبادي همراه شده، محقق شود و هم فدراسيون فوتبال به موضوع نظارت دقيق كند.

آذري با اشاره به اينكه باشگاه ذوب آهن نيز به مواردي چند دررابطه با دلال بازي و حضور واسطه ها در امر نقل و انتقال بازيكنان فوتبال برخورده، گفت: متاسفانه يك سري از آدمها در ورزش به موضوع دلال بازي در فوتبال دامن مي زنند. جدا از اينكه يك دسته از مربيان باشگاهي دوست دارند در اين قضيه وارد شوند، اين احتمال هم هست كه يك عده از مديران باشگاهها، براي رسيدن به منافع خويش راه ميان بركه همانا دلال ها باشند را مورد توجه قرار دهند. بنابراين معتقدم همان قدركه سيستم فوتبال اعم از مربيان، سرپرستان و ... در اين زمينه مقصرند، ممكن است بعضي ازمديران باشگاهها هم به قضيه دامن بزنند.

مديرعامل باشگاه ذوب آهن تصريح كرد: به هرحال معتقدم رد پاي همه دراين جريان ديده مي شود و يكباربراي هميشه بايستي همسو و همدل با نقطه نظرات رئيس ورزش با مساله دلال بازي در فوتبال برخورد كرده و با قانونمندي بساط آنان را برچينيم.