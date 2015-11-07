مذاکرات چین وپاکستان برای از سرگیری مذاکرات صلح درافغانستان

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از «سما تی وی»، «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در دیدار «دنگ شیجون» نماینده ویژه دولت چین در امور افغانستان، اظهار امیدواری کرد که حضور و نقش او بتواند زمینه همکاری های بیشتر و تفاهم بهتر را میان چین و پاکستان درخصوص مسائل مهم منطقه ای از جمله افغانستان فراهم کند.

طارق فاطمی همچنین در این دیدار با تاکید بر اهمیت مساله افغانستان، ایجاد صلح و ثبات در این کشور را برای تقویت صلح و ثبات در تمام منطقه ضروری دانست.

وی همچنین تاکید کرد که پاکستان و چین در کنار افغانستان از منافع مشترک برخوردار هستند و نقش رو به رشد چین در توسعه روابط با افغانستان و همچنین تلاش های «پکن» برای کمک به روند صلح افغانستان قابل ستایش است.

دنگ شیجون نیز در این دیدار، از نقش پاکستان در تسهیل روند صلح افغانستان و نیز مبارزه پاکستان علیه تروریسم قدردانی کرد.

لازم به ذکر است که دنگ شیجون تا اواخر مهر ماه سال جاری سفیر کشورش در افغانستان بود و در این مسوولیت انجام وظیفه می کرد.