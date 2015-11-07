به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاعرسانی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، ٢٢ نماینده از رسانههای کشورهای کویت، ایتالیا، عراق، ترکیه، آلمان، روسیه، ژاپن، آمریکا، فرانسه، لبنان و چین جهت معرفی رسانه متبوع خود در میز تخصصی بخش بینالملل بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات حضور دارند.
در اولین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات، سیدزینالعابدین حیدری، فواز ذعار العتیبی و لوچانا بورساتی از ساعت ١٤ تا ١٩:٣٠ به ترتیب در نشستهای «آشنایی با تلویزیون الاتجاه کشور عراق و تأثیر رسانهها بر مراکز تصمیمگیری»، «آشنایی با خبرگزاری کونا و رسانههای کویت»، و «آشنایی با خبرگزاری آنسا ایتالیا و فعالیتهای آن» سخنرانی میکنند و به پرسش خبرنگاران پاسخ خواهند داد.
دکتر کریستین دیتر زارم رئیس اتحادیه روزنامهنگاران آلمان نیز در یکی از این نشستها حضور دارد و نقش رسانهها در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و آلمان را تشریح میکند.
بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات از تاریخ ١٦ تا ٢٢ آبان ماه ٩٤ با حضور حدود ٧٠٠ رسانه کشور در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود و علاقهمندان به شرکت در این نشستها میتوانند در زمانهای اعلام شده به محل برگزاری نشستهای جنبی نمایشگاه در شبستان اصلی مراجعه کنند.
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