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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۸:۲۵

فوتسال گرندپری برزیل؛

کلمبیا با ایران صعود کرد/ دیدار با پاراگوئه در نیمه نهایی

کلمبیا با ایران صعود کرد/ دیدار با پاراگوئه در نیمه نهایی

تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات گرندپری برزیل به تیم پاراگوئه خورد تا برای صعود به فینال کار چندان سختی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتسال گرندپری برزیل جمعه شب به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه ۷ بر ۳ تیم اروگوئه را شکست بدهد و با ۹ امتیاز به عنوان تیم اول گروه دوم به مرحله بعد صعود کند. در دیگر دیدار این گروه، تیم کلمبیا توانست با یک گل تیم آنگولا را شکست بدهد و با ۶ امتیاز بعد از ایران به عنوان تیم دوم به مرحله بعد برود.

در گروه اول هم تیم برزیل میزبان توانست سومین برد خود را به دست بیاورد. برزیلی‌ها با نتیجه ۳ بر یک پاراگوئه را شکست داد تا با ۹ امتیاز به عنوان تیم اول به مرحله نیمه نهایی برود. در این گروه، تیم زامبیا هم شگفتی‌ساز شد و توانست با نتیجه ۵ بر ۳ تیم گواتمالا را شکست بدهد. با این نتیجه تیم پاراگوئه با سه امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به گواتمالا و زامبیا به عنوان تیم دوم صعود کرد و حریف ایران در مرحله نیمه نهایی شد.

جدول رده بندی مسابقات به این شرح است:

گروه A
۱- برزیل ۹ امتیاز
۲- پاراگوئه ۳ امتیاز - تفاضل گل ۳-
۳- گواتمالا ۳ امتیاز- تفاضل گل ۸-
۴- زامبیا ۳ امتیاز - ۱۱-

گروه B
۱- ایران ۹ امتیاز
۲- کلمبیا ۶ امتیاز
۳- اروگوئه ۳ امتیاز
۳- زامبیا بدون امتیاز

بازی های مرحله نیمه نهایی و نهایی به ترتیب شانزدهم و هفدهم آبان ماه برگزار می شود. 

 

کد مطلب 2959339

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