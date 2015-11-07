شمار شهدای انتفاضه قدس به ۷۸ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که شمار شهدای انتفاضه جدید فلسطین به ۷۸ نفر افزایش یافت. ۱۷ نفر از شهدا زن و کودک هستند که این تعداد معادل ۲۵.۶ درصد از شهدا است.

همچنین در جریان این انتفاضه بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر زخمی شده اند. انتفاضه جدید فلسطینی ها که به انتفاضه قدس یا سوم معروف است از اول اکتبر و در اعتراض به تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین به ویژه در مسجدالاقصی آغاز شد و به سرعت به مناطق دیگر فلسطین همچون نوارغزه و حتی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ سرایت کرد.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه فلسطینی به طور مستقیم شهروندان فلسطینی را به گلوله جنگی هدف قرار می دهند.