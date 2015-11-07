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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۹:۳۵

سرمربی آرسنال از بازی کین برای تاتنهام عصبانی است

سرمربی آرسنال از بازی کین برای تاتنهام عصبانی است

هری کین که زمانی جوان‌ترین بازیکن آرسنال بود، حالا برای تاتنهام بازی می‌کند و سرمربی آرسنال می‌گوید از این مساله عصبانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر سرمربی تیم فوتبال آرسنال تایید می‌کند از این که می‌بیند هری کین به جای بازی برای آرسنال برای تاتنهام بازی می‌کند، عصبانی می‌شود.

این بازیکن انگلیسی یک سال در باشگاه جوانان توپچی‌های لندن بازی کرد و به عنوان جوان‌ترین بازیکن این تیم، در ۱۱ سالگی راهی تاتنهام شد.

ونگر که از سابقه کین برای آرسنال اطلاع نداشت و این را به تازگی در یک روزنامه خواند، می‌گوید: خیلی تصادفی این را فهمیدم و بعد آدم کمی عصبانی می‌شود، وقتی می‌بیند چنین بازیکنی از تیم رفته است.

سرمربی فرانسوی آرسنال افزود: اما خوب یک پسر بچه ۹ ساله معمولا آرام و قرار ندارد و بازیکنانی هم بوده‌اند که از تاتنهام به آرسنال آمده‌اند. معمولا شغل پدر و مادر بچه‌ها باعث می‌شود تا آنها هم از این تیم به آن تیم بروند.

ونگر افزود: اینکه کین تا کجا می‌تواند پیشرفت کند، نمی‌دانم. اما می توانم بگویم وی بازیکنی عالی خواهد شد. فکر می‌کنم همه کیفیت‌های لازم برای یک بازیکن عالی را دارد.

کد مطلب 2959349

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