  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

با درخواست غرامت ۱/۵ میلیون دلاری؛

بازیکن بایرن مونیخ از CNN شکایت می‌کند

بازیکن بایرن مونیخ از CNN شکایت می‌کند

فرانک ریبری از شبکه خبری CNN برای استفاده از عکسی بدون اجازه شکایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریبری ستاره تیم بایرن مونیخ شبکه خبری آمریکایی CNN را برای استفاده از تصویری که نشان دهنده سرما درمانی توسط او بوده، به دادگاه می‌کشاند.

این شبکه خبری در توییتر خود خبر زنی را منتشر کرد که در حال سرما درمانی درگذشت و برای عکس خبر، از عکس این مهاجم فرانسوی در اتاق سرما درمانی مشابه استفاده کرد.

وکیل ریبری گفته است : آقای ریبری هرگز به این شبکه خبری برای استفاده از این تصویر برای عموم اجازه نداده است.

این وکیل افزود: ریبری قصد دارد این شکایت را با درخواست غرامت حداقل ۱/۵ میلیون دلاری در دادگاه فرانسه مطرح کند.

ریبری هنوز در حال گذراندن دوران درمان مصدومیت قوزک پایش است که در ماه مارس (فروردین) و در لیگ قهرمانان در مصاف با تیم شاختار دونسک ایجاد شد.

کد مطلب 2959353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها