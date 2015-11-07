به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریبری ستاره تیم بایرن مونیخ شبکه خبری آمریکایی CNN را برای استفاده از تصویری که نشان دهنده سرما درمانی توسط او بوده، به دادگاه می‌کشاند.

این شبکه خبری در توییتر خود خبر زنی را منتشر کرد که در حال سرما درمانی درگذشت و برای عکس خبر، از عکس این مهاجم فرانسوی در اتاق سرما درمانی مشابه استفاده کرد.

وکیل ریبری گفته است : آقای ریبری هرگز به این شبکه خبری برای استفاده از این تصویر برای عموم اجازه نداده است.

این وکیل افزود: ریبری قصد دارد این شکایت را با درخواست غرامت حداقل ۱/۵ میلیون دلاری در دادگاه فرانسه مطرح کند.

ریبری هنوز در حال گذراندن دوران درمان مصدومیت قوزک پایش است که در ماه مارس (فروردین) و در لیگ قهرمانان در مصاف با تیم شاختار دونسک ایجاد شد.