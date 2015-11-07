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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس:

۷ میلیارد ریال به راه‌های روستایی دشتی و تنگستان اختصاص یافت

۷ میلیارد ریال به راه‌های روستایی دشتی و تنگستان اختصاص یافت

دشتی- نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از اختصاص بالغ بر ۷ میلیارد ریال به راه های روستایی دشتی و تنگستان خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد مهدی پور فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در چند سال اخیر در حوزه راه روستایی کارهای خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: با این اعتبار ۱۵ کیلومتر راه روستایی شهرستان‌های دشتی و تنگستان آسفالت خواهد شد.

 نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: راه روستایی سمل- چاهکوتاه، چاوشی- چارک و کلل از جمله این پروژه‌ها است.

پور فاطمی بیان کرد: در حال حاضر نیز چندین پروژه راه در سطح شهرستان دشتی در دست اجرا است که مهمترین آنها خروجی خورموج- کنگان، خورموج- لاور و دولت آباد- زیارت است.

وی تصریح کرد: این محورها از پروژه‌های حادثه‌خیز و ترافیکی شهرستان محسوب می‌شود که تعریض آنها ضروری بوده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با تزریق به موقع اعتبارات از محل ملی در روند پروژه‌ها تسریع شود.

کد مطلب 2959356

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