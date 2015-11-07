حجت الاسلام سید محمد مهدی پور فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در چند سال اخیر در حوزه راه روستایی کارهای خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: با این اعتبار ۱۵ کیلومتر راه روستایی شهرستان‌های دشتی و تنگستان آسفالت خواهد شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: راه روستایی سمل- چاهکوتاه، چاوشی- چارک و کلل از جمله این پروژه‌ها است.

پور فاطمی بیان کرد: در حال حاضر نیز چندین پروژه راه در سطح شهرستان دشتی در دست اجرا است که مهمترین آنها خروجی خورموج- کنگان، خورموج- لاور و دولت آباد- زیارت است.

وی تصریح کرد: این محورها از پروژه‌های حادثه‌خیز و ترافیکی شهرستان محسوب می‌شود که تعریض آنها ضروری بوده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تلاش داریم با تزریق به موقع اعتبارات از محل ملی در روند پروژه‌ها تسریع شود.