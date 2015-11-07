اشتباهات داوری یک مرکز دارد/ خاطرمان از خودمان جمع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره نامه سازمان لیگ به فدراسیون فوتبال درباره مسئله داوری با بیان مطلب فوق اظهار کرد: به نظر ما و بعضی از دوستان، تنها چیزی که به شدت لیگ را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد و سازمان لیگ هم روی آن مدیریت و نفوذی ندارد، بحث داوری است. همه جای دنیا هم همین است و داوری زیر نظر دبیر فدراسیون اداره می‌شود.

وی افزود: نامه ای که به کفاشیان نوشتیم مربوط به این مسئله بود که داوری از حیطه اختیار ما خارج است ولی وقتی داور در دو مسابقه برای یک تیم اشتباه می‌کند، این سئوال برانگیز است. اگر بازیکن پرسپولیس اخراج نمی شد، هر نتیجه ای برای همه قابل قبول بود.

رئیس سازمان لیگ خاطرنشان کرد: این اتفاقات غیر طبیعی است که برای مردم شبهه برانگیز است. خودمان می دانیم که داوران قشر خدوم و زحمت کش ورزش هستند. باید حرف داوران را هم گوش کرد و مسائل جانبی را برای آنها حل کنند تا این اشتباهات کم شود.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا شما اختیار تعطیل کردن لیگ را تا مشخص شدن وضعیت داوری را دارید یا خیر؟» گفت: نامه من به فدراسیون دو معنا دارد. دوستان من در سازمان لیگ همه ناراحتند. به عنوان مثال همه از برگزاری دربی تعریف کردند و گفتند که برگزاری و مسائل فرهنگی آن بی نظیر بوده است. اگر در همان دربی داور یک اشتباه می کرد، خوبی های دربی به چشم نمی آمد. ما مدتها بر سر دربی مشکل داشتیم.

رئیس سازمان لیگ که پراکنده صحبت می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: از کفاشیان خواستیم روی داوری‌ها دقت بیشتری شود. وقتی دپارتمان داوری، داوران را می‌چیند و دبیر کل فدراسیون آنرا تایید می‌کند یک رو نوشت به سایت و یک رو نوشت به سازمان لیگ می‌دهند. ما تا آن موقع از نحوه چینش داوران بی خبریم.

تاج با بیان اینکه اشتباهات داور متوجه او و سازمان لیگ نیست، به رادیو ورزش گفت: اگر این اشتباهات متوجه ما بود که چنین نامه ای به فدراسیون نمی‌نوشتیم. ما خاطرمان از خودمان و سیستم سازمان لیگ جمع است. خودمان می‌دانیم یک عده کم هستند که معمولا این کارها را می‌کنند.

وی بدون اشاره به «این تعداد کم»، تاکید کرد: این عده در بازی تراکتورسازی در فصل گذشته با تیم نفت این کار را کردند و در این بازی هم همین کار را کردند. اینها یک مرکز دارد که نمی‌خواهم به آن بپردازم!

رئیس سازمان لیگ از فدراسیون فوتبال خواست تا با پیشکسوتان داوری جلسه بگذارد و از آنها مشورت بگیرد. تاج اظهار کرد: داشتن لیگ منظم و داشتن چهار سهمیه آسیایی می‌ارزد که مسئولان فدراسیون پیشکسوتان و بزرگان داوری را دعوت کنند و از آنها مشورت بگیرند. جهانبازی قسم خورده است که نمی دانسته و کمکش مقصر است و این حرفها. اینها نتیجه ای را تغییر نمی‌دهد و ناراحتی سازمان لیگ و هواداران را در پی دارد. بهترین راه حل این است که با پیشکسوتان جلسه بگذارند و با اصحاب فن توضیح بخواهند و پیشنهادشان را بگیرند. حتی اگر داور خارجی لازم است بگویند!

تاج در پایان گفت: داوران هم حرفهایی برای شنیدن دارند. داوران هم خیلی حرف دارند اعم از مسائل رفاهی آنها که باید بررسی و حل کنند تا محیط آرام باشد. اگر بحث داوری حل نشود، در مجموع لیگ را دچار مشکل خواهد کرد. هم لیگ ما کند می شود و هم حرف و حدیثی ایجاد می شود که نظم و انضباط و تقویم و سهمیه ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.