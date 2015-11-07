اعلام تعلیق تفاهم نامه بازگشت مهاجران غیرقانونی پاکستان از اروپا

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه «داون نیوز»، «چودری نثار علی خان» وزیر کشور پاکستان، در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد بیان کرد : کشورهای اتحادیه اروپا مهاجرین پاکستانی را بدون هیچ تاییدی مبنی بر عدم صلاحیت این مهاجران، از کشورشان اخراج می کنند.

وی افزود: این در حالی است که مطابق با تفاهم نامه ای که در سال ۲۰۰۹ درمورد بازگشت مهاجران غیرقانونی پاکستان از کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفت، این کشورها در صورتی می توانند این مهاجران را اخراج کنند که عدم صلاحیت آنها تصدیق شود.

وی تصریح کرد: تا زمان بررسی شکایت های مربوط در مورد نقض تفاهم نامه اسلام آباد، تفاهم نامه بازگشت مهاجران غیرقانونی پاکستان از کشورهای اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درخواهد آورد.

وی در ادامه اظهار نگرانی کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی درخواست شهروندان پاکستانی که قصد سفر به این کشورها را دارند بدون در نظر گرفتن صلاحیت های لازم و با زدن اتهام تروریست رد می کنند.

لازم به ذکر است که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در روزهای گذشته در «لوکزامبورگ» با «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی دیدار کرد، پس از این دیدار در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که پاکستان متعهد شده است تا در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی خود از اتحادیه اروپا، همکاری کند و آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده است.