تجلیل از لوتار ماتئوس با نشان «اسطوره ورزش»

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز بعدازظهر از این بازیکن پرافتخار آلمان، در فرانکفورت با اهدای نشان «اسطوره ورزش» تقدیر می‌شود. این بازیکن ۵۴ ساله از سال ۱۹۹۰ با حضور در ۱۵۰ بازی ملی برای آلمان، جایگاه ویژه‌ای در فوتبال کشورش دارد.

مایکل شوماخر، فرانتس بکن باوئر، الیور کان، بوریس بکر، کاتارینا ویت و هاینر براند دیگر ورزشکاران آلمانی هستند که پیش از این لقب اسطوره ورزش را به دست آورده‌اند.

برگزاری این مراسم امسال برای سی و چهارمین سال است که انجام می شود و در حالی که یک سال دیگر به بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ باقی مانده، شعار «به افتخار پگاسوس(اسب افسانه‌ای)- شب اسطوره‌ها» برای این مراسم انتخاب شده است.

این مراسم در حضور ۲۵۰۰ میهمان برگزار می‌شود که ۱۵۰ نفر از آنها چهره‌های ورزشی هستند. هلموت سندراک دبیرکل اتحادیه فوتبال آلمان میزبان این مراسم است.