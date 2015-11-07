برگزیدگان دور نخست دوسالانه داستان کوتاه نارنج معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بادپر مدیر اجرایی پنجمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج با اشاره به پایان مرحله نخست داوری این جشنواره ادبی گفت: گروه پژوهشی پنجمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج که کار بررسی و داوری داستان‌ها را از اواسط مردادماه آغاز کرده از بین ۱۳۱۲ داستان از ۷۷۷ داستان‌نویس، اسامی راه‌یافتگان به دور دوم را به دبیرخانه‌ اعلام کرد که شرکت‌کنندگان با مراجعه به پایگاه فرهنگی نارنج به نشانی www.naranj.org می‌توانند از آن اطلاع یابند.

محمد بادپر درباره روند داوری اولیه بوسیله گروه پژوهشی افزود: ارزیابی داستان‌ها به عهده‌ ندا چهارگانه، طاهره علی‌نژاد و شکرالله کریمی بود که در این مرحله داستان‌ها ارزشیابی شد ولی هیچ داستانی حذف نشد و پس از آن داوری بوسیله؛ ابوذر قاسمیان، حسین مقدس، محسن پورمظفر و حسین قربانی که از برگزیدگان دوره‌های قبل این دوسالانه بودند، انجام گرفت.

بادپر تصریح کرد: طبق اعلام گروه پژوهشی همانطور که در فراخوان دوسالانه نیز آمده است در صورتی که هر کدام از این ۶۰ داستان‌ به هرگونه‌ای قبلا منتشر شده باشند در هر مرحله‌ای هم که باشد از چرخه داوری در این دوسالانه حذف خواهند شد.

وی با بیان اینکه برندگان نهایی، ۲۶ آذرماه در مراسم اختتامیه که در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم برگزار خواهد شد، معرفی می‌شوند، یادآور شد: اسامی داوران نهایی نیز همان روز اعلام خواهد شد.