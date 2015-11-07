رسول صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در فرودین ماه امسال از کل گمرکات استان سه میلیون و ۸۲۱ هزار و هفت کیلوگرم سیبزمینی صادرشده است، تصریح کرد: در ادامه این رقم در اردیبهشت ما به شش میلیون و ۶۱۷ هزار و ۱۱۲ کیلوگرم رسیده است.
وی بابیان اینکه در ماههای خرداد و تیر با کاهش نسبی صادرات مواجه بودیم، اضافه کرد: وزن صادرات سیبزمینی در خردادماه ۸۳ هزار و ۳۰ کیلوگرم و در مردادماه ۳۸ هزار و ۸۷۶ کیلوگرم است و صادراتی در تیرماه نداشتیم.
به گفته مدیرکل گمرکات استان در مقابل در شهریورماه مجدداً صادرات این محصول با افزایش همراه است و کل وزن صادراتی آن هفت میلیون و ۲۵۶ هزار و ۶۵۴ کیلوگرم ثبتشده است.
صفریان میزان صادرات سیبزمینی در مهرماه را ۱۲ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۹۹ کیلوگرم عنوان و اضافه کرد: فعلاً در آبان ماه رقمی به ثبت نرسیده است.
وی با تأکید به اینکه سیبزمینی از محصولات اصلی صادراتی استان محسوب میشود، تصریح کرد: درمجموع در سال جاری بالغبر ۳۰ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۷۶۸ کیلوگرم سیبزمینی به ارزش ۱۴ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۸۴۰ کیلوگرم صادرشده است.
وی متذکر شد: از بین دو گمرک بیله سوار و اردبیل بیشترین صادرات سیبزمینی از گمرک برگ خریده سوار انجام میشود و در حال حاضر مشکلی در خصوص صادرات این محصول وجود ندارد.
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