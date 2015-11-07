به گزارش خبرنگار مهر، دهمین عنوان از «منظومه داستان ایرانی» نشر نون در قالب رمان «یک کاسه گل سرخ» به قلم مرجان عالیشاهی زیر چاپ رفت.
ماجرای این رمان در جنوب ایران میگذرد و با تمی عاشقانه و با نثری ادبی و خاص به ماجراهای زندگی یک زن در بستر زیست بومی جنوب ایران میپردازد.
مرجان عالیشاهی متولد ۱۳۵۸ است و «یک کاسه گل سرخ» اولین اثر مستقل اوست. او تا کنون در جشنوارههای مختلفی برگزیده شده و آثارش در مجموعهداستانهای گروهی نظیر «ابرهای خاکآلود» و «باغ فتحآباد» منتشر شده است.
بخشهایی از این رمان را با هم میخوانیم.
همة آن لذتهایی که از عشق برده بودم زهرجانم شد؛ ریختهشد توی یککاسة چینی با گلهای سرخ و از من برج زهرماری ساخت که هیچ پادزهری برای درمان آن نیست. گلهای سرخ کاسه، زیر آن مایع کدر، بهارِ بعد از زمستانی را به خاطرم میآورَد که او وارد حیات من شد و مرا از آغوش کتابهایم و از اتاق ساکت بیپنجرهام بیرون کشید. همان بهار، توی باغچۀ پر از گلهای سرخی که میگفت کاشتۀ دست پدربزرگش هستند، شریان قرمز حیاتِ مرا به دست گرفت.
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