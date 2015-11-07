مصطفی شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به خرید و ذخیره سازی جو برای امنیت خاطر دامداران استان سمنان، اظهار داشت: در این راستا از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان، با خرید تضمینی ۲۰ هزار تن از تولید کنندگان داخل استان و ذخیره سازی در انبارهای شهرستان ها بخشی از علوفه مورد نیاز دام ها تامین شده است.

وی افزود: همچنین برای اطمینان خاطر بیشتر بخش دیگری از نیازها که خارج از توان تامین از محل تولیدات جو داخلی است، از طریق بنادر حمل و ذخیره سازی می شود لذا نگرانی از بابت تامین نهاده های دام و طیور (جو، کنجاله سویا و ذرت) وجود ندارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان بیان کرد: همچنین در راستای حمایت از دامداران روستایی و عشایر از ابتدای سال جاری تا کنون ۹ هزار تن جو به صورت مدت دار چهار و شش ماهه بدون کارمزد به استان اختصاص داده شده است که درحال حاضر توزیع است.

شاه حسینی در خاتمه یادآور شد: به لحاظ محدودیت های منابع استانی به خصوص آب، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن کسری خوراک مورد نیاز دام استان از طریق استان های همجواز تامین می شود.