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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷

نشست جامعه شناسی و آموزش برگزار می‌شود

نشست جامعه شناسی و آموزش برگزار می‌شود

کارگروه مسائل اجتماعی ایران نشست جامعه شناسی و آموزش را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جامعه شناسی و آموزش به همت کارگروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

در این نشست فرهنگ ارشاد با عنوان بازیابی جایگاه زبان و مفاهیم در امر آموزش، علی ذکاوتی قراگزلو با عنوان روشها و انتظارات از تدریس جامعه شناسی و حسین ابراهیم آبادی با عنوان زمینه ها و دلایل گریز از یادگیری آکادمیک سخنرانی خواهند کرد.

http://www.isa.org.ir/sites/default/files/photo_2015-11-03_08-40-34.jpg

نشست جامعه شناسی و آموزش دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می شود.

کد مطلب 2959396
خداداد خادم

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