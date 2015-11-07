به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جامعه شناسی و آموزش به همت کارگروه مسائل اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

در این نشست فرهنگ ارشاد با عنوان بازیابی جایگاه زبان و مفاهیم در امر آموزش، علی ذکاوتی قراگزلو با عنوان روشها و انتظارات از تدریس جامعه شناسی و حسین ابراهیم آبادی با عنوان زمینه ها و دلایل گریز از یادگیری آکادمیک سخنرانی خواهند کرد.

نشست جامعه شناسی و آموزش دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول برگزار می شود.