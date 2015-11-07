ایوب آقاخانی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های این روزهایش به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تمرین و آماده سازی نمایش «سه‌گانه پاریسی» هستم که از نوشته های خودم است و برای اجرا در هفته اول آذرماه در تالار شمس موسسه اکو آماده می شود. بهنام تشکر و فریدون محرابی نیز دو بازیگر این اثر نمایشی هستند.

وی درباه مضمون این اثر نمایشی عنوان کرد: نمایش «سه‌گانه پاریسی» یک نمایش معاصر اجتماعی است که وقایع آن در نیمه شب سردی در ایام کریسمس در پاریس رخ می دهد. خوشبختانه نمایش نیز در همان ایام به صحنه می رود و به این ترتیب می تواند ارتباط مناسب تری با مخاطبان برقرار کند.

آقاخانی درباره انتخاب این نام برای نمایش توضیح داد: هنگام دیدن نمایش مخاطب متوجه وجه تسمیه نام اثر و ارتباط آن با نمایش خواهد شد اما ممکن است به عنوان یک نام مستقل درباره انتخاب نام این اثر توجیه نشود. این نمایش درباره برخورد رندانه افراد با موقعیتی است که در آن قرار گرفته اند که همین امر پیچیدگی هایی را در داستان رقم می زند.

کارگردان نمایش «تکه های سنگین سرب» ادامه داد: این نمایشنامه سال گذشته در مراسم رونمایی از بیستمین کتاب من که همزمان با سالروز تولدم برگزار شد در قالب نمایشنامه‌خوانی اجرا شد که خوشبختانه مورد توجه نیز قرار گرفت و همین امر یکی از دلایلی است که باعث شد برای اجرای این نمایش ترغیب شوم. این نمایشنامه نیز منتشر شده و در کتاب «سه نمایشنامه اقتباسی» به چاپ رسیده است.

نویسنده «کسوف» متذکر شد: این نمایشنامه از یک اثر فرانسوی اقتباس شده است هرچند زیرساخت های سیاسی آن اثر در نگارش تغییر کرده و به یک داستان پیچیده اجتماعی و عاشقانه تبدیل شده است.

وی در پایان صحبت هایش اضافه کرد: تهیه کننده و مجری طرح این اثر نمایشی نورالدین حیدری ماهر است اما در عین حال این نمایش اثری جدید از گروه تئاتر «پوشه» به حساب می آید. دیگر عوامل نمایش نیز همچون گذشته افراد عضو گروه «پوشه» هستند و انتخاب موسیقی «سه‌گانه پاریسی» بر عهده خودم است. لادن کنعانی طراح صحنه و لباس، و ساناز قراملکی، علی بهرامی و پوریا شهبازیان نیز گروه کارگردانی را تشکیل می دهند.

ایوب آقاخانی چندی قبل نمایش «تکه های سنگین سرب» را که به بخش هایی از زندگی شهید مصطفی چمران می ‌پرداخت در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بود.