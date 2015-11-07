خبرگزاری مهر - گروه استانها: جزیره مرجانی خارگ حدود ۳۵ کیلومتر از ساحل گناوه فاصله دارد، از نظر تقسیمات کشوری از توابع شهرستان بوشهر است و حدود هشت کیلومتر طول و چهار کیلومتر عرض دارد. ارتفاع جزیره از سطح دریا حدود ۳ متر و آب و هوای آن مرطوب و بیشتر با بادهای شرجی همراه است.
به علت نزدیکی به مناطق نفتخیز، موقعیت خوب دریایی و عمق مناسب برای پهلوگیری نفتکشهای عظیم، جزیره خارگ مناسبترین مکان برای صدور و بارگیری نفت تشخیص داده شد و پس از عقد قرار داد با کنسرسیوم نفت، پروژه ساخت اسکلههای بارگیری و مخازن ذخیره نفت در آن آغاز شد.
جزیره خارگ هماکنون بزرگترین پایانه صادراتی نفت در کشور است و حدود ۹۵ درصد از نفت کشور از این جزیره صادر میشود و این موضوع بیانگر نقش بسیارمهم حزیره در اقتصاد کشور است.
این جزیره از دیرباز علاوه بر به دوش کشیدن نام جزیره مقاومت و ایستادگی، محرومیتهای زیادی را در خود دیده است که با صبر ساکنان این جزیره روبرو بوده است.
خارگ مانند تمامی استان علیرغم دارا بودن ذخایر نفت، گاز و دیگر ظرفیتها در گروه جزایر محروم کشور جای دارد. جزیرهای که شاید سود آورتر و مهمتر از دیگر جزایر کشور باشد، اما بهدلیل عدم رسیدگی با عدم پیشرفت روبرو بوده است.
نحوه ساخت و ساز در این جزیره به دو بخش سنتی و مهندسی شده تقسیم میشود و مردم بومی تنها در گوشه شمال شرقی جزیره که همان بخش سنتی است امکان سکونت دارند و مابقی جزیره در تسلط شرکتهای نفتی و وزارت دفاع است.
در محله بومینشین این جزیره تراکم جمعیت بالا و کوچههایی باریک، پیچ در پیچ و خانههای فشرده عمدتا یک طبقه و با حیاطهای کوچکی وجود دارد و تا کنون برای حل فرسوده بودن این منازل تصمیمی اتخاذ نشده است.
این مناطق نیازمند بازسازی است و برای انجام تعمیرات و نوسازی و بازسازی نیز باید تسهیلاتی در اختیارمردم قرار بگیرد که هماکنون مردم جزیره از دریافت این تسهیلات محروم هستند.
بافت فرسوده خارگ تاکنون مصوب نشده است
شهردار خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در اکثر شهرها شاهد پهنه وسیعی از بافت فرسوده هستیم که شهر خارگ نیز از این قاعده مستثنی نیست.
احمد بارگاهی با بیان اینکه بافت فرسوده دارای سه فاکتور ریز دانگی، فرسودگی و نفوذناپذیری است، گفت: وجود قطعات تفکیکی بسیار کوچک، عمر بالای ساختمانهای موجود و همچنین گذرهای تنگ و کم عرض منطقه که خدمات رسانی را دچار مشکل کرده حاکی از بافتی فرسوده است.
وی افزود: متاسفانه بافت فرسوده خارگ تاکنون مصوب نشده که انتظار میرود در راستای برنامهریزی صورتگرفته توسط مدیریت شهری خارگ و همچنین پدافند غیرعامل و با اعمال شرایط تشویقی مطلوب هرچه سریعتر بافت کنونی را به بافتی نو و استاندارد تبدیل کنیم.
سند شش دانگ خارگ به نام نفت است
مدیر ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر نیز در ارتباط با مشکلات دریافت تسهیلات و بازسازی واحدهای مسکونی در این جزیره اظهار داشت: سند شش دانگ جزیره خارگ به نام نفت است.
محمد زارعی اضافه کرد: بومیهای این منطقه به دلیل نداشتن سند مالکیت نمیتوانند از تسهیلات بانکی تعمیر و ساخت مسکن بهرهمند شوند.
مردم جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس به تعداد روزهای جنگ بمبماران شدند و مقاومت کردند و مسئولان باید به پاس این مقاومتها و ایستادگیها بیشتر هوای مردم جزیره را داشته باشند.
آرامش و آسایش میتواند دو هدیهای باشد در مقابل ایستادگی و مقاومت در برابر همه ناملایمات که باید توسط دولت به مردم خارگ اهدا شود.
خبرنگار: نساء کروندی
نظر شما