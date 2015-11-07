۴ اقدام وزارت علوم برای کیفی سازی مقالات علمی کشور

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم ترین اقدامی که برای کیفی سازی تولیدات علمی کشور باید مورد توجه قرار گیرد انتشار مقالات پژوهشگران در مجلات معتبر و با ضریب تاثیر بالا است.

وی با اشاره به استراتژی وزارت علوم برای انتشار مقالات علمی پژوهشگران در مجلات علمی معتبر و با ضریب تاثیر بالا افزود: در این راستا از انتشار مقالات در این نوع مجلات حمایت های مالی و تشویقی انجام می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: همچنین در آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیز لحاظ شده که اگر اساتید مقالات خود را در مجلات معتبر و سطح بالا مانند ساینس و نیچر منتشر کنند، امتیاز خاصی به آنها تعلق گیرد.

حمایت مالی از نمایه سازی مجلات علمی داخلی

احمدی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که موجب کیفی شدن مقالات علمی می شود، افزایش اعتبار مجلات علمی – پژوهشی داخلی است.

وی با بیان اینکه در کشور هزار و ۱۰۰ مجله علمی پژوهشی منتشر می شود، گفت: درصد کمی از این مجلات نمایه بین المللی شده اند که وزارت علوم درحال برنامه ریزی برای بهبود این وضعیت است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: برای افزایش نمایه سازی مجلات علمی کشور اقدامات مختلفی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، حمایت های مالی و تشویق های خاص را ایجاد کرده ایم.

لزوم تدوین مقالات علمی مشترک بین المللی

احمدی بر لزوم تدوین مقالات علمی مشترک بین المللی اشاره کرد و گفت: اگر قصد داریم در مسیر ارتقا تولید علمی کشور حرکت کنیم باید به موضوع تولید مقالات بین المللی بسیار توجه شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی بین المللی باید با برنامه ریزی در حوزه تولید مقالات علمی مشترک بین المللی حرکت کنند، چراکه این روند میزان کیفیت مقالات و ارجاع به آنها را افزایش می دهد.

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد: در شرایط فعلی کشور نیز زمینه تعاملات علمی و تدوین مقالات مشترک بین المللی فراهم شده، بنابراین باید از این فضا به نحو احسنت استفاده کنیم.

احمدی تاکید کرد: پژوهشگران و دانشمندان کشور باید در پروژه های بین المللی حضور یابند چراکه خروجی این فعالیت ها که تبدیل به مقالات علمی می شود از اعتبار بالایی برخوردار است و بنابراین شاهد کیفی سازی مقالات خواهیم بود.

توسعه حضور پژوهشگران در کنفرانس های بین المللی

وی با بیان اینکه وزارت علوم درحال برنامه ریزی برای حضور پژوهشگران دانشگاهی در کنفرانس های بین المللی است، گفت: باید با حمایت های مالی و اعطای گرنت های پژوهشی زمینه حضور پژوهشگران در کنفرانس های بین المللی را افزایش دهیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین باید به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کمک شود تا بتوانند اساتید خارجی را به عنوان اساتید مدعو به دانشگاه ها دعوت کنند تا براین اساس نیز بتوانیم وضعیت کیفی مقالات علمی دانشمندان کشور را افزایش دهیم.