میزان نوشت: مجموع بارش‌های ثبت شده استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۴) تا چهارشنبه (امروز) به ۳۳ میلی‌متر رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و دوره بلندمدت ۴۷ ساله به ترتیب ۴۷ و ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است که بارش‌های صورت گرفته در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران در ۱۳ روز نخست آبان ماه امسال به ۲۰.۳ میلی‌متر رسیده که این میزان نیز در مقایسه با آمار دوره بلند مدت ۴۷ ساله ۵۰ درصد افزایش دارد.

بر این اساس، بارش های ثبت شده در پنج ایستگاه باران‌سنجی مبنا در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران و از ابتدای سال آبی تاکنون، به ترتیب در ایستگاه‌های مطالعات تهران ۴۲.۲، رودک جاجرود ۵۷.۵، سد لتیان جاجرود ۴۵.۵، فیروزکوه ۳۶ و امور آب ورامین ۱۶.۸ میلیمتر است.

از سوی دیگر، مجموع حجم آب ذخیره شده در سدهای زیرپوشش شرکت آب منطقه‌ای تهران از ابتدای سال آبی تاکنون به ۵۵۲ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با ۳۹۸ میلیون مترمکعب سال گذشته، ۱۵۴ میلیون مترمکعب افزایش دارد، اما در مقایسه با حجم مخزن نرمال، همچنان ۸۹ میلیون مترمکعب کمتر است.

حجم آب ذخیره شده در مخزن سدهای امیرکبیر ۱۳۰، لتیان ۵۳، لار ۴۷، طالقان ۱۸۸ و ماملو ۱۳۴ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

این گزارش حاکی است که حجم آب ورودی به سدهای پنجگانه تامین کننده آب شرب تهران در سال آبی جاری به ۷۱.۳ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان ۳۷ درصد بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.

گفتنی است، حجم آب ورودی به مخزن سد لار حدود سه درصد در مقایسه با پارسال کاهش نشان می دهد.

شرکت آب منطقه ای تهران در پایان تاکید دارد با توجه به شرایط آب و هوایی کشور، خشکسالی‌های چندین ساله و مستمر و تغییرات اقلیمی، ترویج و آگاه‌سازی مردم در زمینه مدیریت مصرف و اصلاح روش‌های آبیاری باید همچنان در دستور کار قرار گیرد.

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