به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله نوروزی با انتقاد از دخالت های کارلوس کی روش در بخشی از فوتبال کشورمان که ارتباطی به وی ندارد، گفت: اظهارات سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال باعث شده است جو نامناسبی در فضای فوتبال کشور پدید آید.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه رد و بدل شدن پیغام ها میان کی روش و دبیرکل فدارسیون فوتبال برای خودنمایی است، عنوان کرد: فدراسیون فوتبال باید هرچه سریع تر وارد عمل شده و جلوی اظهارات نامناسب سرمربی تیم ملی فوتبال را بگیرد.

وی افزود: کارلوس کی روش برای حضور در سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال با فدراسیون قرارداد بسته است و قطعا در این قرارداد حیطه اظهار نظرات وی نیز مشخص شده است که باید بر همان اساس با وی رفتار شود.

نوروزی در ادامه در خصوص طرح مسأله جریمه سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در صورت ادامه اظهار نظرات وی از سوی فدراسیون فوتبال بیان کرد: اگر طبق قانون موجود در این زمینه امکان جریمه برای کی روش قرار داده شده، لازم است که از این منظر با او برخورد شود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در وهله اول مهم ترین مسأله روحیه و ایجاد فضای مناسب برای اعضای تیم ملی فوتبال است که نباید با حواشی این چنینی که از سوی کی روش به وجود می آید خدشه دار شود، لذا لازم است فدارسیون فوتبال طبق قانون و به صورت قاطع با وی برخورد کند که در آینده شاهد تکرار این مسائل نباشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به بررسی بحث های میان کی روش و اسدی در کمیته حقوقی فدارسیون فوتبال گفت: در صورت ادامه این جریان، می توان سرمربی تیم ملی را جریمه مالی کرده و یا حتی بیش از آن اخراج وی را مد نظر قرار داد.