البرز ناکام مسابقات کشتی قهرمانی کشور لقب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که با حضور تیم های منتخب استان های کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد کاروان ۳۲ نفره کشتی البرز در دو بخش آزاد و فرنگی حضور داشت.

در بخش آزاد امید جلالی بهار تنها کشتی گیر البرزی بود که توانست در وزن ۵۷ کیلوگرم با انجام مسابقاتی خوب خود را به دیدار نهایی برساند.

وی در این وزن با قبول شکست مقابل سید مصطفی دامادی از استان مازندران در جایگاه دوم قرار گرفت.

اما دیگر کشتی گیران البرزی که پیش از این احتمال حضور آنها در جمع ۳ نفر برتر می رفت کاری از پیش نبردند و در اکثر اوزان البرزی ها با قبول شکست مقابل حریفان خود ناکام شدند.

در مسابقات کشتی آزاد محمدرضا سرگو و حامد رضایی در اوزان خود به مقام پنجم رسیدند تا در نهایت یک مقام دوم و دو عنوان پنجم ماحصل آزاد کاران البرزی در مسابقات قهرمانی کشور باشد.

در کشتی فرنگی اوضاع به مراتب بدتر بود، جایی که کشتی گیران البرز هیچ کدام موفق به حضور در جمع ۳ نفر برتر نشدند و عنوان پنجمی ابوذر نورزاده و ششمی محمد کریمی تنها عناوین فرنگی کاران این استان در آوردگاه کشور بود.

در مجموع تیمی هم البرز در بخش کشتی آزاد با کسب ۳۰ امتیاز پایین تر از استان های مازندران، کرمانشاه، تهران، گلستان و خراسان شمالی در رتبه ششم کشور قرار گرفت و در بخش فرنگی نیز نتوانست خود را در رده بندی نهایی در جمع ۶ تیم برتر جای دهد.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور به پایان رسید و به نظر می رسد عملکرد ضعیف تیم اعزامی البرز به این رقابت ها نیازمند یک بررسی کارشناسی از سوی متولیان کشتی استان البرز است.

میدان بزرگ قهرمانی کشور و حضور بسیاری از چهره های نامدار کشتی کشور در این رقابت ها سطح کیفی این رقابت ها را بالا برده بود با این حال از تیم البرز در این رقابت ها انتظار بیشتری می رفت و توقع این بود که بیش از یک مقام دوم سهم این استان کشتی خیز در میدان مسابقات کشوری می شد.