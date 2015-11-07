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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

ترویج فرهنگ بازیافت در مدارس شرق تهران

ترویج فرهنگ بازیافت در مدارس شرق تهران

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 از ترویج فرهنگ بازیافت در مدارس خبر داد و گفت: در پایان سال تحصیلی از دانش آموزانی که بیشترین مشارکت را با کلبه های بازیافت داشته اند، تقدیر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اشاره به اهمیت تفکیک پسماندهای خشک گفت: طبق برنامه های از پیش تعیین شده آموزشگران اداره بازیافت در مدارس منتخب سطح منطقه که دارای کلبه های بازیافت هستند، حضور پیدا کرده و در رابطه با تفکیک پسماند و اهمیت این موضوع برای حفظ نسل های آینده آموزشهای لازم را به دانش آموزان ارائه می دهند.

وی با اشاره به اجرای برنامه های مختلف در سطح مدارس منطقه ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده به منظور توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت در سطح مدارس می توان به اجرای برنامه های آموزشی، طراحی و اجرای مسابقه بازیافت، ساخت کاردستی با عنوان بهترین ها از دور ریختنی ها، اهدای جوایز به دانش آموزان فعال و مشارکت جو در امر تفکیک زباله و ... اشاره کرد.

فرخی تصریح کرد: یکی از اقدامات این معاونت برای تشویق دانش آموزان به تفکیک زباله و تحویل آنها به کلبه های بازیافت، تقدیر از فعال ترین دانش آموزان در زمینه تفکیک است. این دانش آموزان در پایان سال تحصیلی از سوی متصدیان کلبه های بازیافت معرفی و تقدیر می شوند.

کد مطلب 2959448
حبیب احسنی پور

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