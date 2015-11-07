به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره شعر موسم گل، محمد جواد ابراهیم‌پور، دبیر اجرایی این جشنواره با اعلام این خبر گفت: بیش از ۱۱۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این میان ۵۰ اثر به عنوان اثر برگزیده و ۱۰ اثر به عنوان اثر برتر انتخاب خواهد شد.

وی هدف از این جشنواره را شناسایی و پروراندن استعدادهای ادبی دانش آموزان اعلام کرد.

به گفته ابراهیم پور، داوری آثار در دو مرحله مقدماتی و سه مرحله تخصصی انجام گرفته است که مرحله اول داوری تخصصی توسط دکتر طباطبایی و مرحله دوم داوری توسط عباس محمدی، محمد صمیمی و سجاد سامانی صورت گرفته است که در این مرحله ۵۰ اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است.

دبیر جشنواره شعر موسم گل با بیان اینکه مرحله نهایی داوری روز شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۱ در حوزه هنری انجام می­شود، تصریح کرد: در این مرحله از میان ۵۰ اثر برگزیده ۱۰ اثر به عنوان اثر برتر انتخاب و از صاحبان آثار برتر تجلیل خواهد شد.

وی افزود: داوران مرحله نهایی جشنواره را علیرضا قزوه، ناصر فیض و قادر طراوت­پور به عهده دارند.

گفتنی است، اخبار تکمیلی و اسامی ۱۰ شاعر برگزیده از طریق سایت جشنواره به نشانی http://www.musemegol.ir/ اعلام می‌شود.