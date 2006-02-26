اشغالگران مسئول واقعي فجايع سامرا هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين بيانيه بدين شرح است: بار ديگر دستاني جنايتكار و پليد فاجعه ‌اي بزرگ آفريد. هتك حرمت حرمين شريفين امامين عسكريين (ع) دل ميليون ‌ها مسلمان و محبين خاندان رسالت را به خون نشاند. تاريخ تشيع با اين اقدامات سبعانه بيگانه نيست. اين فاجعه از سويي نشانگر نگراني قدرت ‌هاي مستكبر و مزدوران آنها از نداي عدالت ‌طلبي، آزادي‌ خواهي ائمه شيعه بوده و از سوي ديگر بيانگر مظلوميت خانداني است كه در طول قرون همواره منادي صلح و عدالت و آزادي انسان و يكپارچگي امت اسلامي بوده ‌اند.

گروه دوستي پارلماني ايران - عراق در مجلس شوراي اسلامي با محكوميت شديد اين حركت جنايتكارانه و ضدانساني، آن را توطئه‌ اشغالگران و مزدورانشان به منظور فتنه‌ انگيزي و ايجاد درگيري ميان مردم مسلمان عراق با هدف اخلال در وحدت ملي و نقض تماميت ارضي اين سرزمين تلقي مي ‌كند.

عراق امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند وحدت، همدلي و هوشياري در قبال حركت ‌هايي است كه آزادي، امنيت و استقلال آن را در معرض تهديد قرار داده است.