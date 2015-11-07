علی بوذری، نمایشگاه «۱۷۰ سال کتابخوانی با هزار و یکشب» در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری این نمایشگاه خبر داد و گفت: «هزار و یکشب»، مجموعهای از داستانها در قالب یک داستان واحد است که طی سالهای طولانی در سرزمینهای هند، ایران و جهان عرب شکل گرفتهاست. این کتاب، برای سالها در ایران ناشناخته بود تا اینکه برای نخستین بار، میرزا عبداللطیف طسوجی، این کتاب را ترجمه کرد و امسال، ۱۷۰ سال از برگردان «هزار و یکشب» به فارسی میگذرد.
این تصویرگر در پاسخ به اینکه چرا «هزار و یکشب» برای تصویرگری انتخاب شده گفت: این کتاب، سرشار از درسهای زندگی و اخلاق، عشق و دلدادگی، بزمها و رزمها و روایتهای نمادین از داستانهای حیوانات و موجودات غریب است و همواره منبعی غنی از تجسم، تخیل به شمار امده و الهامبخش هنرمندان، به ویژه تصویرگران است؛ به همین خاطر و با توجه به تأثیرات جهانی و ملی این کتاب، انجمن تصویرگران ایران با همکاری خانه کتاب در نظر دارد تا نمایشگاه تصویرسازی با موضوع داستانهای هزار و یکشب برگزار کند.
بوذری علاوه بر معرفی «هزار و یکشب» به نوجوانان و جوانان و بهرهگیری از ظرفیتهای تصویری این کتاب، معرفی نسل جدید تصویرگران را یکی دیگر از اهداف برگزری این نمایشگاه دانست و افزود: فراهم کردن زمینۀ تبادل تجربیات تصویرگران و معرفی چهرههای نو در تصویرگری به جامعه فرهنگی و ناشران ایران و جهان، از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است که به نفرات برگزیده آن، تندیس و لوح تقدیر تعلق میگیرد.
این تصویرگر به مقررات شرکت در نمایشگاه «۱۷۰ سال کتابخوانی با هزار و یکشب» اشاره و بیان کرد: شرکت در این نمایشگاه برای همۀ هنرمندان تصویرگر حرفهای و غیرحرفهای مجاز است؛ آثار تصویری باید سه فریم و با اتصال روایی و براساس یکی از داستانهای هزار و یک شب باشند. همچنین شرکتکنندگان میتوانند هر کدام از داستانهای هزارویک شب را، براساس متن اصلی یا متن بازنویسیشده، برای تصویرگری انتخاب کنند.
علاوه بر این موارد، اندازۀ قابل قبول برای هر فریم، حداقل ۱۵×۱۵ سانتیمتر و حداکثر ۴۰×۳۰ (بدون قاب، پاسپارتو) سانتیمتر است. استفاده از هر نوع تکنیکی برای شرکت در نمایشگاه آزاد است و محدودیتی از جهت رنگی و یا سیاه و سفید بودن آثار و استفاده از تکنیک کامپیوتری وجود ندارد. شرکتکنندگان موظف هستند تا فرم شرکت در نمایشگاه را تکمیل و همراه آثار به دبیرخانه تحویل دهند. همچنین مشخصات آثار باید پشت اثر درج شوند. فرم شرکت و برچسب مشخصات اثر در سایت انجمن تصویرگران قابل دستیابی است.
بوذری همچنین بیان کرد: در ارائۀ آثار دیجیتال، علاوه بر پرینت مرغوب که به منزلۀ اصل اثر تلقی خواهدشد، ارائۀ CD یا DVD فایلها، در اندازۀ اصلی، با وضوح ۳۰۰dpi و مُد CMYK و قالب TIFF الزامی است. روی CD یا DVD باید به نام هنرمند و عنوان اثر اشاره شود. آثار قابشده یا بزرگتر از ابعاد مذکور مورد قبول نخواهندبود. به کلیۀ شرکتکنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت در نمایشگاه ارائه میشود.
به گفته دبیر نمایشگاه «۱۷۰ ال کتابخوانی با هزار و یکشب»، علاقهمندان تا اول دی ماه ۱۳۹۴ فرصت دارند آثار خود را میدان هفتتیر، خیابان کریم خان، خیابان خردمند جنوبی، خیابان نوشهر، پلاک ۱۵، واحد ۶، طبقۀ سوم، کد پستی:۱۵۸۴۶۷۹۱۱۷ ارسال یا به سایت www.casi.ir مراجعه کنند.
آثار ارسال شده به دبیرخانه را علیاکبر صادقی، اُلریش مارزلف، مهران زمانی، مانلی منوچهری و هدی حدادی ارزیابی میکنند و تصاویر برگزیده، از ششم اسفند در نگارخانۀ صبا به نمایش درمیآید.
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