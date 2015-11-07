به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کنی لئون کارگردان برنده جایزه تونی بازیگران جدیدترین نمایشنامه لیدیا آر دایاموند به نام «مردم باهوش» را انتخاب کرد تا از ماه ژانویه (دی‌ماه) در تئاتر برادوی روی صحنه ببرد.



در این اثر نمایشی که دارای ۴ بازیگر است، جاشوآ جکسون بازیگر سریال مطرح «فرینج» اولین حضور خود بر صحنه تئاتر برادوی را تجربه می‌کند. ماهرشالا علی نیز که در قسمت جدید فیلم سینمایی «بازی‌های گرسنگی» به ایفای نقش پرداخته، از دیگر بازیگران «مردان باهوش» است.



تسا تامپسون و آن سان نیز در نمایش «مردم باهوش» حضور دارند.



این اثر که یک کمدی درام است، داستان ۴ روشنفکر دانشگاه هاروارد را روایت می‌کند که در شبکه مجازی درگیر اتفاقاتی خاص می‌شوند.