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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱

رئیس پلیس راه لرستان:

خودرو پژو پارس با ۴۱ فقره تخلف در لرستان توقيف شد

خودرو پژو پارس با ۴۱ فقره تخلف در لرستان توقيف شد

خرم آباد - رئیس پلیس راه لرستان از توقیف یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با ۴۱ فقره تخلف و بیش از دو میلیون خلافی در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس راه استان یک دستگاه سواری پژو پارس را به دلیل حركات مخاطره آمیز در محور خرم آباد - اندیمشک متوقف كردند.

وی افزود: در بازرسی وسیله و استعلام از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد خودرو دارای دو میلیون و ۳۵۰ هزار خلافی با ۴۱ فقره تخلف است.

رئیس پلیس راه لرستان با بیان این كه با خودرو هایی كه باعث بی نظمی و ترافیک شوند برخورد قاطعانه صورت می گیرد، گفت: خودرو توقیفی برای سیر مراحل قانونی روانه پاركینگ شد.

کد مطلب 2959460

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