خودرو پژو پارس با ۴۱ فقره تخلف در لرستان توقيف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس راه استان یک دستگاه سواری پژو پارس را به دلیل حركات مخاطره آمیز در محور خرم آباد - اندیمشک متوقف كردند.

وی افزود: در بازرسی وسیله و استعلام از سامانه اجرائیات پلیس راهور مشخص شد خودرو دارای دو میلیون و ۳۵۰ هزار خلافی با ۴۱ فقره تخلف است.

رئیس پلیس راه لرستان با بیان این كه با خودرو هایی كه باعث بی نظمی و ترافیک شوند برخورد قاطعانه صورت می گیرد، گفت: خودرو توقیفی برای سیر مراحل قانونی روانه پاركینگ شد.