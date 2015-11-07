حجت الاسلام علی سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه حوزه علوم اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به این مساله که دانشگاه علامه طباطبایی بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی کشور است، برهمین اساس تعریف یک مدل بومی در حوزه علوم اسلامی این دانشگاه ضروری به نظر می رسید.

وی افزود: بنابراین حوزه علوم اسلامی دانشجویان دانشگاه، تصمیم گرفت که یک مدل بومی تعریف کند، درحال حاضر پژوهش میدانی، برای تعریف این مدل آغاز شده است.

مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در مدل بومی که تعریف خواهد شد، تمام ساختار حوزه مذکور، در تمام ابعاد تغییر خواهد کرد. این تغییرات در دروس ارایه شده، منابع، جزوها و حتی در مدت زمان ارایه دروس و ساعات آن نیز اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال کلاس‌های حوزه علوم اسلامی دانشجویی ۳ سال زمان به خود اختصاص می دهد، دانشجویی که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کند، تنها ۲ سال میهمان دانشگاه است و یک سال دیگر نیز بعد از فارغ التحصیلی باید در این کلاس ها شرکت کند، در این پژوهش بررسی خواهد شد که آیا این مدت زمان برای ارایه دروس در حوزه علمیه دانشجویی کافی است و یا اینکه باید کاهش یابد.

حجت الاسلام سلگی یادآورشد: مدل بومی حوزه علوم اسلامی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و تغییر ساختار این حوزه تا مهر سال آینده نهایی شده و اجرایی خواهد شد.