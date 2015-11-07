بانک مرکزی نرخ دولتی دلار را بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت ۳۰ ارز امروز شنبه نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته کاهش و قیمت ۶ ارز افزایش یافته است و نرخ سه ارز نیز تغییری نکرد. نرخ دلار آمریکا با دو ریال رشد ۲۹,۹۶۵ ریال، پوند انگلیس با ۹۹۹ ریال کاهش ۴۵,۰۹۶ ریال و یورو با ۳۹۶ ریال افت ۳۲,۱۸۹ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۲۹,۷۹۹ ریال، کرون سوئد ۳,۴۳۶ ریال، کرون نروژ ۳,۴۵۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۱۶ ریال، روپیه هند ۴۵۴ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۵۹ ریال، دینار کویت ۹۸,۶۸۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۴۰۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۳۲۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۷ ریال، ریال عمان ۷۷,۹۳۴ ریال، دلار کانادا ۲۲,۵۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۱۱۷ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۶۶ ریال، روبل روسیه ۴۶۶ ریال، ریال قطر ۸,۲۳۵ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۶۷۸ ریال، لیر سوریه ۱۵۹ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۱۰۴ ریال، ریال سعودی ۷,۹۹۱ ریال و دینار بحرین ۷۹,۴۱۱ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دلار سنگاپور ۲۱,۰۹۰ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲,۱۱۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۴۶۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۷۴ ریال، دینار لیبی ۲۲,۱۱۵ ریال، یوان چین ۴,۷۱۹ ریال، یکصد بات تایلند ۸۳,۵۷۵ ریال، رینگیت مالزی ۶,۸۷۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۹۹۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۶۳۶ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۵۵۸ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۷۱۴ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۵۲۳ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۵۱ تعیین شد.