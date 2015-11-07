مرتضی عاطفی با اشاره به آغاز طرح پلاک کوبی گاری های حمل کننده ضایعات در رشت از امروز، به خبرنگار مهر گفت: بنا بر قوانین، مدیریت و ساماندهی زباله های تر و خشک شهرها بر عهده شهرداری هاست و کسانی که در این حوزه به طور شخصی به جمع آوری زباله های خشک در سطح شهر رشت می پردازند، متخلف محسوب می شوند.

وی افزود: تاکنون ۴۰۰ نفر با داشتن چرخ دستی های حمل کننده ضایعات در سطح رشت شناسایی شده اند که با تمهیدات سازمان مدیریت پسماند شهرداری این چرخ دستی ها پلاک کوبی شده و افراد فوق نیز از شناسنامه کاری برخوردار می شوند.

عاطفی تصریح کرد: برخی از این افراد با بر هم زدن زباله های انباشت شده نه تنها کمکی به پاکیزگی شهر نمی کنند بلکه سبب زیاد شدن زحمات پاکبانان و نارضایتی ساکنان محلات شده اند.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت با بیان اینکه برخی از ایستگاه های (گاراژها) جمع آوری کننده زباله ها و ضایعات خشک در سطح شهر به صورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت دارند، گفت: فعالیت این ایستگاه ها نیز مورد بازرسی و رصد سازمان مدیریت پسماند شهرداری و کارشناسان بهداشت قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: با هرگونه تخلف از سوی گاراژهای فوق به صورت قانونی برخورد می شود.

به گفته عاطفی هم اکنون ۴۳ ایستگاه در سطح و محدوده شهر رشت به جمع آوری و فروش زباله های خشک(بطری، مقوا، کاغذ) می پردازند.