همایش روز جهانی فیزیک پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یكی از عوامل موثر در فرآیند توسعه علمی کشور و تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴، برگزاری همایش های علمی در راستای تقویت روحیه كاوشگری و اطلاع از یافته های جدید در عرصه دانش جهانی فیزیک پزشکی است.

روز ۱۶ آبان و همزمان با روز جهانی فیزیک پزشکی، فعالان حوزه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی و نظام سلامت کشور در همایشی به صورت علمی و عملی، با دانش و تکنولوژی روز دنیا در این زمینه آشنا خواهند شد.

این همایش توسط کمیته دانشجویی گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز شنبه ۱۶ آبان ازساعت ۱۳ الی ۱۵ درتالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

مهمترین هدف این همایش آشنایی بیشتر دانشجویان پزشکی با جنبه های بالینی فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی به شمار می رود.