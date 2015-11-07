بزرگداشت هوشنگ کاظمی در ارسباران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت هوشنگ کاظمی اولین دانش آموخته گرافیک ایران روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود، سخنرانی هنرمندانی چون محسن وزیری مقدم، قباد شیوا، محمدرضا اصلانی و آرش تنهایی از پیشکسوتان هنر نقاشی و گرافیک و نمایش فیلم زندگی نامه هوشنگ کاظمی بخش هایی از این برنامه است.

نمایشگاهی از آثار و عکس های هوشنگ کاظمی به همراه پوسترهایی از طراحانی از جمله قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و کیانوش غریب پور با موضوع این چهره هنر گرافیک کشور ۱۵ تا ۲۰ آبان ساعت ۱۲ تا ۱۸ در گالری شماره یک ارسباران برای بازید عموم برپا می شود.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.