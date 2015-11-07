تجلیل از شهدای پارلمان افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «عبدالله عبدالله»، رئیس اجرایی دولت افغانستان در مراسم تجلیل از شهدای مجلس افغانستان اظهار داشت: پیام شهدا پیام استقامت و تلاش برای آبادی کشور است و لازم است همه شهروندان در هر مقام و موقعیتی که هستند برای آبادی کشور و تحقق اهداف شهدا تلاش کنند.

رئیس اجرایی دولت افغانستان به مشکلات موجود در کشور اشاره کرد و گفت حل این مشکلات نیازمند تلاش مشترک و همکاری مردم با حکومت است.

وی در سخنان خود روی همبستگی و اتحاد برای حل چالش ها و مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

شهدای مجلس افغانستان که اعضای وقت کمسیون اقتصادی مجلس را تشکیل میدادند هشت سال پیش در ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۸۶ هنگامی که برای شرکت در یک مراسم افتتاحیه در ولایت بغلان شرکت کرده بودند در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند.