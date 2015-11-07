اجرای ۲۰پروژه برای توسعه شبکه مخابرات/ نوسازی شبکه تلفن

اسدالله دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه برنامه های توسعه ای شرکت مخابرات ایران که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرکت تکلیف شده است، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ برنامه توسعه‌ای خود را در بخش تلفن ثابت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه داد که براساس این برنامه قرار است در ۴ سال آینده ۷۲۰۰ میلیارد تومان در دوبخش تلفن ثابت و همراه هزینه شود.

وی با بیان اینکه در این ۲ بخش بیش از ۲۰ پروژه بزرگ تعریف شده و با مشاور خارجی نیز قرارداد به امضا رسیده است، گفت: تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این پروژه ها در حال خرید است و گام به گام نسبت به نوسازی شبکه مخابراتی کشور اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه توسعه و نوسازی شبکه، سرمایه می‌خواهد و این موضوع تنها با نگاه مثبت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملیاتی خواهد شد ادامه داد: دولت باید با تعدیل تعرفه‌ها و یا پرداخت هزینه‌های طرح هم کدی مخابرات، این امکان و فرصت را به مخابرات بدهد تا بتواند سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشد.

وی به رابطه میان شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: اساسا رابطه دولت با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، یک رابطه نظارت و تصدی است و هر کس باید نقش خود را ایفا کند و خوشبختانه به موجب قانون این رابطه کاملا شفاف است.

دهناد با تاکید براینکه انتظار مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستگذاری، هدایت و حمایت است تصریح کرد: مخابرات بدون پشتیبانی همه‌جانبه دولت نمی‌تواند توفیق چندانی داشته باشد. مخابرات به عنوان یک بنگاه اقتصادی، نیازمند فضای کسب و کار کارآمد و پویا است که دولت باید برای بهبود این فضای کسب و کار، اقدامات همه‌جانبه‌ای انجام دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران استراتژی این شرکت را در رابطه با وزارت ارتباطات، تعامل سازنده و تاکید بر رعایت خطوط نظارت و تصدی گری بر شمرد و گفت: وزارت ارتباطات باید از ابزارهای قانونی خود برای کمک به مخابرات و نه محدودیت این شرکت استفاده کند.

دهناد با اشاره به کمبود درآمد مخابرات از مشترکان تلفن ثابت به ویژه در مناطق محروم که کفاف اجرای طرح های توسعه ای را نمی دهد ادامه داد: در این زمینه، طرح برقراری ارتباطات شهروندان با تعرفه مشخص به صورت ماهانه، در هیات مدیره شرکت مطرح شده اما در مورد آن تصمیم‌گیری خاصی صورت نگرفته است. در بررسی‌های اولیه، اجرای این طرح در مکالمات تلفن ثابت به ثابت، توجیه دارد و بحث مکالمات درون‌شبکه‌ای مطرح است.

وی اجرای این طرح را نیازمند بررسی دقیق‌تری عنوان کرد و گفت: الان نمی‌توان به صورت دقیق در مورد این طرح اظهارنظر کرد. ورودی مکالمات و ترافیک درون شبکه ما و درآمد کل سال مخابرات استان‌ها مشخص است، آن عدد و رقم را باید براساس درآمد سنجید که این موضوع، کار کارشناسی دقیق‌تری می‌خواهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سرمایه گذاری ۵۶۰۰ میلیارد ریالی این شرکت در سال‌های پس از خصوصی‌سازی خبر داد و افزود: این شرکت برنامه‌های مختلفی برای توسعه دارد که در چهار سال مبلغی بالغ بر ۷۲۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری مخابرات در سال جاری ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که این رقم در سال آینده تا ۲۷۰۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. مخابرات در بخش شبکه ۱۱ هزار میلیارد و در بخش فناوری اطلاعات ۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری داشته است و در همین حال در سال ۱۳۹۵، این میزان در بخش شبکه به ۲۵ هزار میلیارد و در بخش فناوری اطلاعات به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.