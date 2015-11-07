ماهنامه «همگرایی» متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماندانا فتحی‌جو صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه در سرمقاله نخستین شماره «همگرایی» از تلاش این شماره برای «نهادینه‌سازی همگرایی» سخن گفته است.

اولین شماره این نشریه که زیر نظر شورای سیاستگذاری و سردبیری اداره می‌شود، در ۱۱ صفحه و با قیمت ۲۰۰۰ تومان منتشر شده است.

این نشریه در شماره اول خود با طرح دیدگاه‌های برخی موافقان و مخالفان دولت، ضمن انتشار عکسی تمام قد از حسن روحانی، از رئیس جمهوری خواسته که به این نقدها پاسخ دهد.

برجام؛ تغییر گفتمان سیاسی - اقتصادی، مطالبی درباره کارآفرینی، تحریم خودرو، تغییر سنت ازدواج، آخرین گفتگو با سیمین بهبهانی و ...، از مطالب شماره نخست این ماهنامه است.