تصاویر اولین خودروی سه بعدی جهان را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت لوکال موتورز Local Motors بزرگترین تولید کننده خودروهای چاپ شده به روش سه بعدی در خبری اعلام کرد، پیش فروش محصولات چاپ شده به روش سه بعدی خود را از بهار سال ۲۰۱۶ میلادی و در مدل LM۳D و با قیمتی در حدود ۵۳۰۰۰ دلار آغاز خواهد کرد.

چاپ این خودرو در کارخانه Microfactory در شهر Knoxville واقع در ایالت تنسی امریکا انجام خواهد شد. لوکال موتورز پیش بینی می کند، خط تولید این خودرو تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی راه اندازی خواهد شد. در ساخت این خودرو از روش تولید دیجیتال مستقیم DDM که مخفف direct digital manufacturing است، استفاده خواهد شد که چاپ سه بعدی نیز بخشی از تولید آن است.

اگر این کمپانی طبق زمان بندی اعلام شده پیش برود، اولین سری از خودروهای Swim تا سال ۲۰۱۷ میلادی به مشتریان تحویل داده خواهند شد.

چاپ سه بعدی خودروها در حالی است که خودروسازان بزرگی همچون آئودی نیز از ساخت خودروها به روش چاپ سه بعدی خبر داده بودند اما هنوز کمپانی های خودروسازی به طور قطعی وارد چاپ سه بعدی خودروها نشده اند و این موضوع در حالی است که لوکال موتورز اولین کمپانی خواهد بود که چنین خودروهایی را در مقیاس تجاری و حقیقی وارد بازار خودروسازی خواهد کرد.

اما قیمت گزاف این خودرو با واکنش های بسیاری همراه بوده زیرا این خودرو با قیمت مرسدس بنز کلاس E ۲۰۱۶ هم قیمت بوده اما لوکال موتورز اعلام کرده، قیمت گزاف این خودرو به دلیل ارائه محصول منحصر به فرد و متفاوتی است که می تواند امکانات بسیاری را در اختیار کاربرانش قرار دهد.