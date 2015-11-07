غلامرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۸ هزار حفره قبر در آرامستان بهشت حسینی واقع است که بیش از ۵۰ درصد آن شرایط طبقاتی شدن رادارند.

ابراهیمی اظهار داشت: بنا بر تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده اطلاعیه‌هایی مبنی بر طبقاتی کردن این قبور به‌صورت پلاکاردهایی در محل آرامستان بهشت حسینی نصب خواهد شد و همچنین این اطلاعیه‌ها به‌صورت خبر از طریق رسانه‌های خبری مجازی، جراید و پرتال شهرداری قزوین انعکاس داده خواهد شد.

وی همچنین از نصب پنجره و کاشی‌کاری با نقوش اسلامی حجرات ضلع شرقی آرامستان بهشت فاطمه(س) خبر داد و گفت: بنا بر مطالعات صورت گرفته در خصوص حجره‌های ضلع شرقی آرامستان بهشت فاطمه(س)، این سازمان تصمیم بر آن شد که به‌منظور ایجاد تهویه و روشنایی اقدام به نصب پنجره در این حجره‌ها کند.

ابراهیمی بیان کرد: با نصب این پنجره‌ها علاوه بر تأمین روشنایی، نمای جاده فارسیان نیز از محل حجره‌ها قابل‌رؤیت خواهد بود که این امر ازلحاظ معماری نوعی زیبایی و حسن محسوب می‌شود.

آغاز کف سازی و نصب سنگ قبور فاز دوم آرامستان بهشت حسینی

مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قزوین همچنین از عملیاتی شدن پروژه کف سازی و محوطه‌سازی فاز دوم آرامستان بهشت حسینی خبر داد و افزود: اجرای این پروژه در سه مرحله در فازهای سه‌گانه با مساحتی به متراژ ۱۴ هزار مترمربع برنامه‌ریزی و عملیاتی شده و فاز دوم نیز در حال اجرا است.

وی ادامه داد: فاز ابتدایی کف سازی و محوطه‌سازی آرامستان بهشت حسینی در مساحتی به متراژ ۴۵۰۰ مترمربع با هزینه بالغ‌ بر ۳ میلیارد و دویست میلیون ریال در آبان ماه سال ۹۳ آغاز و در تیرماه سال جاری به پایان رسید.

ابراهیمی اظهار داشت: فاز دوم این پروژه نیز با تخریب بتن قبلی و هم‌سطح سازی به‌منظور آماده‌سازی محوطه برای اجرایی کردن کف سازی در مساحتی به متراژ ۴۵۰۰ مترمربع با هزینه‌ای بالغ‌بر ۶۰۰ میلیون ریال در مهرماه سال جاری پایان یافت.

مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قزوین اظهار داشت: برنامه‌ریزی و مطالعات جامع برای اجرای کف سازی و نصب سنگ‌های قبور این پروژه توسط کارشناسان این حوزه صورت گرفت و طبق این برنامه اقدامات پایانی فاز دوم در مساحتی به متراژ ۴۵۰۰ مترمربع با هزینه‌ای بالغ‌ بر ۳ میلیارد ریال وارد مرحله عملیاتی شده است و چند ماه اخیر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: درمجموع این طرح در مساحتی بالغ‌بر۱۴ هزار مترمربع و با هزینه ۹ میلیارد ریالی به‌صورت پیمانکاری و از محل درآمدهای سازمان آرامستان های شهرداری قزوین اجرایی شده است.

ابراهیمی، فراهم آوردن سهولت در رفت و آمد شهروندان به‌ ویژه معلولین و جانبازان را یکی از اهداف پروژه کف سازی و محوطه‌سازی آرمستان بهشت حسینی عنوان کرد و ادامه داد: بر همین اساس ازآنجایی‌که محوطه آرامستان بهشت حسینی در ۶ ماهه دوم سال باوجود تغییراتی جوی با مشکلات آب‌گرفتگی مواجه می‌شد و ایضا برای ایجاد فضای زیبا در این آرامستان تصمیم بر این شد تا اقدامات لازم به‌منظور کف سازی و محوطه‌سازی در این آرامستان در دستور کار قرار گیرد.

تکمیل حجرات آرامستان بهشت فاطمه(س)

وی در خصوص تکمیل قبور حجرات آرامستان بهشت فاطمه(س) گفت: پروژه قبور حجرات آرامستان از سال ۸۸ با دستور کار شورای سیاست‌گذاری آرامستان های شهرداری قزوین به تعداد دو هزار حفره آغاز شد و مهرماه سال جاری با مبلغی ۲۵۰میلیون ریال پایان یافت.

مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قزوین ساخت قبور، پوشش سنگ لحد، خاک‌ریزی و جمع‌آوری نخاله را از دیگر اقدامات صورت گرفته این طرح برشمرد.

ابراهیمی تخریب دیوار شرقی آرامستان بهشت فاطمه(س) به‌منظور تعریض جاده فارسیان را از دیگر اقدامات این سازمان دانست و گفت: جاده فارسیان به دلیل کم عرض بودن با مشکلات رفت‌وآمد اهالی جاده فارسیان همراه بود، به همین دلیل این سازمان به‌منظور تسهیل در عبور و مرور این اهالی تصمیم به تخریب دیوار شرقی این سازمان گرفت.