صنعت قطعه سازی کشور نیازمند سرمایه گذاری و تغییر فناوری است

رضا پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تغییر تکنولوژی در این صنعت باعث رقابت با کشورهای بزرگ تولیدکننده قطعات خودرو می شود و وجود رقابت نیز موجب افزایش اشتغال و کارایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه جهان با سرعت زیادی در حال تحول است تصریح کرد: دانش و فناوری روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود و صنایع نیز از این پیشرفت ها در تولید کالاهای خود بهره می‌گیرند و حال با وجود مشکلاتی که قطعه‌سازان با آن مواجه هستند و در شرایطی که روزبه‌روز بر مشکلات آنها افزوده می‌شود نمی توان پا به پای توسعه جهانی حرکت کرد.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه به علت مشکلات فراوانی که در سر راه این صنعت وجود دارد روز به روز این صنعت در کشور ضعیف و ضعیف تر می شود و تولید کننده نسبت به تولید قطعات داخلی دلسرد شده و میزان تولید خود را به حداقل می رساند.

وی همچنین گفت: با توجه به تحولات بنیادین ناشی از تغییر دولت ها در صنعت قطعه سازی طی سال های اخیر، سیاست های پیشین تغییر یافته و در اثر آن بسیاری از اهداف تعیین شده از بین رفته و یا به چندین هدف بزرگ و کوچک تبدیل می شوند.

وی عدم وجود سیاست ثابت و بلند مدت را یکی از مشکلات اساسی در سیاستگذاری کلان کشور در بخش صنعت دانست و خاطر نشان شد: با بیان اینکه مهم تر ازسرمایه گذاری و تغییر تکنولوژی نیازمندیم تا در بحث طراحی چه در بخش خودرو و چه در بخش قطعات و مجموعه ها، حرکتی جدی صورت پذیرد.