نتانیاهو برای گرفتن جایزه به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنیامین نتانیاهو» روز دوشنبه به آمریکا سفر می کند. این اولین سفر وی به واشنگتن از زمان تصویب توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ از سوی کنگره و شخص «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، محسوب می شود.
این سفر در حالی انجام می شود که در پی خشونتهایی که از ابتدای ماه اکتبر آغاز شده، تا کنون ۷۸ فلسطینی به شهادت رسیده، و ۹ اسرائیلی و یک عرب اسرائیلی کشته شدهاند. در هفتههای گذشته، فلسطینی ها هر جمعه به نشانه اعتراض، دست به تجمع و راهپیمایی در کرانه باختری و نوار غزه زدهاند و این اعتراضات با شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکآور از سوی طرف اسرائیلی٬ به خشونت کشیده شده است.
با این همه، نتانیاهو حالا خود را برای دیداری مهم با باراک اوباما آماده میکند. کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، در پی حصول توافق هستهای با ایران، از مهمترین محورهای گفتوگوی رهبران آمریکا و اسرائیل خواهد بود.
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