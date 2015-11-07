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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

گزارش راه ها؛

مه گرفتگی و بارندگی در جاده های ۹ استان/شمشک - دیزین مسدود است

مه گرفتگی و بارندگی در جاده های ۹ استان/شمشک - دیزین مسدود است

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، گفت: در حال حاضر در اکثر محورهای استان‌های قزوین، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و گیلان بارش باران جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت: طبق ‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پل ترمینال تا پل فردیس و آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان های ایلام ، چهار محال و بختیاری، گیلان، مازندران و فارس اکثر محورها بارش باران و در استان لرستان محور خرم آباد-بروجرد و استان مازندران محور سوادکوه محدوده گدوک مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده و در سایر راه‌ها و محور‌های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: تردد تمامی کامیون و کامیونت‌ها تا اطلاع ثانوی در محور کرج - چالوس ممنوع است و محور شمشک - دیزین مسدود است.

کد مطلب 2959510

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